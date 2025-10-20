中国の動力電池リサイクル市場、2030年には1000億元規模突破へ

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

国家市場監督総局は17日の記者会見で、「電池の使用寿命に基づく推計から、中国はまもなく動力電池の大規模回収期を迎える見通しだ。2030年までに、国内の動力電池リサイクル市場規模は1000億元（1元は約21.2円）を突破する見通しだ」とした。

統計によると、2024年の国内動力電池リサイクル量は30万トンを超え、対応する市場規模は480億元を上回った。

市場監督管理総局標準技術司（局）の劉洪生司長（局長）は、「当総局は工業・情報化部（省）などの関係当局と連携し、動力電池リサイクル利用の全産業チェーンを対象に、国家標準の策定・発表を積極的に推進しており、動力電池リサイクル利用産業の発展に強力な技術的支援を提供している」と述べた。（編集JZ）

「人民網日本語版」2025年10月20日