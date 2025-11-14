データで見る「十四五」　中国の産業用ロボット産業「質量ともに飛躍的な成長」

「第14次五カ年計画（十四五）」期間（2021～25年）には、中国の産業用ロボット製品の生産台数と国産化率が絶えずブレークスルーを達成し、産業用ロボット産業の発展は顕著な成果を収めたことが、工業・情報化部（省）への取材で分かった。

同期間に、中国の産業用ロボット製品は技術のイノベーションと進化が加速し、ディスプレー、サーボシステム、コントローラーなどの重要部品の供給能力が大きく強化された。2024年には、中国独自ブランドの産業用ロボットの販売台数が17万7000台に達し、同期間の年平均成長率は33.1％だった。同年の中国市場における独自ブランドのシェアは初めて50％を突破し、58.5％に達した。

また、同計画が始まって以降、世界の産業用ロボット新規設置台数に占める中国の割合が50％を超え、産業用ロボットは今や国民経済の71の産業大分類と241の産業中分類で応用されている。

第15次五カ年計画（2026～30年）には、中国はロボット産業と人工知能（AI）などの新技術との深い融合を推進する。これと同時に、ロボットの細分化されたシナリオニーズに基づき、製品のイノベーションと進化を加速させる。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年11月14日