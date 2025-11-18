外交部「高市首相の台湾関連の誤った発言で中日の人的交流の雰囲気が深刻に悪化」

外交部（外務省）の17日の定例記者会見で、毛寧報道官が日本への渡航を控えるよう勧告する通知について質問に答えた。

【記者】中国の各当局は中国国民に対し、当面日本への渡航を控えるよう勧告する通知を発出した。これは多くの中国人に影響を与え、両国間の民間交流を減らす可能性があるが、中国としてコメントは。

【毛報道官】日本の高市早苗首相による台湾関連の誤った発言は、中国人民の感情を深刻に傷つけ、中日間の人的交流の雰囲気を深刻に悪化させた。日本側は中日の四つの政治文書の精神を厳守し、直ちに誤った言動を是正し、中日関係がさらに損なわれることを防ぐべきだ。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年11月18日