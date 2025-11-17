中国外交部、「一線を越える火遊び」を止めるよう日本に促す

日本の特定の政治家はこのほど、高市早苗首相の台湾関連の誤った発言に対して中国が「過剰反応した」との見方を示した。日本の内閣官房長官も、台湾問題における日本政府の立場は変わらず、1972年の「中日共同声明」と一致しているとした。これについて、外交部（外務省）の毛寧報道官は17日、「高市早苗首相の台湾関連の誤った発言について、中国側はすでに何度も厳正な立場を明らかにした。関連発言は中日の四つの政治文書の精神に深刻に背き、中日関係の政治的基礎を根本的に損なっている。日本のどの党のどんな人物が政権を握るにしても、台湾問題における日本政府の約束を堅持し、厳守しなければならない。我々は日本側に対し、歴史と二国間関係に対し責任ある態度に基づいて、一線を越える火遊びをやめ、誤った言動を撤回し、約束を実際の行動に移すよう促す」とした。（編集LX）

「人民網日本語版」2025年11月17日