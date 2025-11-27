中国の「冬入りマップ」が発表

中国ではここ数日、寒気の活動が活発になっており、特に11月中旬に入ってからの寒気の襲来により、それまでの例年より気温が高い傾向を覆すようになった。そして、最低気温0度ラインが江蘇省と安徽省の南部、湖北省北部一帯にまで南下し、冬入りしたエリアが一気に拡大。南方エリアの多くの地域が前倒しで冬入りしている。中国天気網が伝えた。

中国天気網が打ち出した最新の全国冬入りマップを見ると、今月25日の時点で、「冬」のラインが長江沿岸付近にまで到達。江蘇省南部、安徽省南部、湖北省南西部、重慶市南東部、貴州省北西部、雲南省北東部の一部の地域がすでに冬入りしている。そして、冬入りしたエリアが中国の国土の半分以上となっている。一方、湖南省や江西省、浙江省、広西壮（チワン）族自治区、広東省、福建省を含むほとんどの地域は依然として「秋」で、「夏」は台湾島南部のみとなっている。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年11月27日