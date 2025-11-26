外交部「在日中国人と中国系機関の安全を確保するよう日本側に促す」

外交部（外務省）の毛寧報道官は26日、「現在、日本では中国人を対象とした犯罪が多発している。日本の警察が先週、中国人を襲った疑いで5人の容疑者を逮捕したことに留意している。また、日本のネット上には、中国に対する極端で威嚇を行うような発言が大量に見られる。我々は日本側に対し、中国側の関心を重視し、適切な行動によって、在日中国人と中国系機関の安全を確保するよう促す」とした。（編集LX）

「人民網日本語版」2025年11月26日