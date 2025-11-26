外交部「日本は『一貫した立場』を正確かつ完全に説明すべき」

外交部（外務省）の毛寧報道官は26日の定例記者会見で、「日本の高市早苗首相による台湾関連の誤った発言に関して、中国側はすでに厳正な立場を繰り返し明らかにしてきた。日本政府の11月25日の答弁書は、古い理論や主張の繰り返しにとどまっている。台湾問題におけるいわゆる『一貫した立場』や『立場が変わらない』という説明はまったく不十分だ。日本はいわゆる『一貫した立場』について、誠実に、正確に、完全に説明するべきだ。概念だけを掲げて実質を回避し、ごまかそうとするようなやり方は通用しない」とした。

また、「中国側は改めて日本側に対し、中国の厳正な要求を真剣に受け止め、過ちを正し、しっかりと反省し、早急に誤った発言を撤回し、中国に対する約束を実際の行動に反映させるよう促す」とした。（編集LX）

「人民網日本語版」2025年11月26日