民進党当局が日本産食品の輸入規制を全面撤廃　国台弁「無節操に日本に媚びる醜態を露呈」

国務院台湾事務弁公室（国台弁）の26日の定例記者会見で、彭慶恩報道官が民進党当局による日本産食品の輸入規制の全面撤廃について質問に答えた。

【記者】民進党が日本産食品に対する輸入規制の全面撤廃を発表し、台湾地区内で広く疑問の声が上がっていることについて、コメントは。

【彭報道官】我々は関連報道に注意を払っており、民進党当局が民意を顧みずに日本産品の全面解禁を決めたことに対し、台湾地区内の人々が強く疑問を呈していることにも注意を払っている。民進党当局は人々の健康を顧みずに自らの利益を図ったことで、その「台湾独立」という本質、無節操に日本に媚びる醜態を存分に露呈した。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年11月27日