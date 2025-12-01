中国ポスドク制度実施40年で累計40万人以上を育成

中国人的資源・社会保障部(省)は11月26日、中国がポスドク制度を実施するようになってから40年の間に、ポスドクを累計で40万人以上育成し、ポスドク科学研究流動ステーションとワークステーションが8833ヶ所が設置されたことを明らかにした。人民日報海外版が伝えた。

際立つ人材育成効果

中国は現時点までに、ポスドク科学研究流動ステーションを3862ヶ所設置し、全ての重点高等教育機関、主な科学研究院・所をほぼ全てカバーしている。ポスドク科学研究ワークステーションは4971ヶ所で、中国の経済、社会発展の各分野をほぼカバーしている。現時点で、中国全土でポスドクが累計で40万人以上育成され、流動ステーションやワークステーションに在籍している人材は13万5000人に達している。また、中国科学院と中国工程院の院士173人が、中国国内でポスドク研究に従事した経験がある。

多大な成果を挙げているテクノロジー・イノベーション

データによると、ここ5年、ポスドクが中国全土の流動ステーションとワークステーションに所属している期間に発表した論文は38万5000本で、特許出願件数は8万3000件、出版した専門書は1万3000冊、獲得した各種テクノロジー関連の奨励は2万件以上に達し、ポスドクの約8割が流動ステーションとワークステーションから出た後に、高等教育機関や科学研究院・所、企業で、科学研究に携わっている。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年12月1日