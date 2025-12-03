中露外相、第二次世界大戦の勝利の成果の維持を強調

王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は2日、ロシアのラブロフ外相とモスクワで会談した。新華社が伝えた。

王氏は「両国首脳の戦略的リーダーシップの下、中露関係は高水準で広範かつ質の高い発展を実現している。両国首脳は今年、第二次世界大戦勝利80周年記念行事への相互出席に合わせて、二度にわたり踏み込んだ意思疎通を行い、共に百年間なかった大きな変化に着眼して、中露関係の方向性を定め、将来を計画するとともに、世界に安定性と確実性をもたらした。双方は特に、第二次世界大戦の勝利の成果を断固として守り、植民地支配と侵略に対する確定判決を覆そうとするいかなる逆行的な動きにも断固として反対することで一致し、正義と正しい道理を守るという時代の力強いメッセージを発した。国連安保理常任理事国であり、新時代の包括的・戦略的協力パートナーである中露は、引き続き協調・連携し、地域の平和と安定を破壊して再軍事化を企てる日本極右勢力の挑発行為を断固として阻止する必要がある」とした。

ラブロフ外相は「ロシアは『一つの中国』原則を厳守し、台湾問題における中国側の立場を断固として支持している。来年の『露中善隣友好協力条約』締結25周年を契機として、上層部交流を緊密化し、実務協力を深め、人的往来を増やし、互恵・ウィンウィンを実現していきたい」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年12月3日