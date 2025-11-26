習近平国家主席が中露エネルギービジネスフォーラムに祝賀メッセージ

第7回中露エネルギービジネスフォーラムが25日に北京で開催され、習近平国家主席が祝賀メッセージを送った。新華社が伝えた。

習主席は「中露エネルギー協力はスタートが早く、基盤がしっかりしており、両国の互恵協力の模範であり、両国の経済・社会発展の促進と両国民の幸福の増進にプラスの役割を果たしてきた」と指摘。

「中国側はロシア側と共に努力し、包括的エネルギー協力パートナーシップを強固なものにし続け、グローバルなエネルギー産業チェーン・サプライチェーンの安定性と円滑性を共同で維持し、より公平・公正で均衡のとれた、普遍的に恩恵をもたらす世界的なエネルギーガバナンスシステムの構築を推進し、世界のエネルギー安全保障とグリーン・低炭素転換に一層の安定性をもたらしていくことを望んでいる」と強調した。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年11月26日