王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は3日、フランスのバロ外相と北京で会談した。新華社が伝えた。

王氏は「マクロン大統領が4度目となる中国国賓訪問を正式に開始した。互いの努力の下、今回の訪問によって、戦略的相互信頼と戦略的協力がさらに深まり、中仏の包括的な戦略的パートナーシップの発展に新たな弾みがつくものと信じる」と表明。

また、日本の現職指導者による台湾関連の誤った発言の本質と深刻な危害について説明し、中国側の原則的立場を明確にしたうえで、「日本が台湾問題を利用してもめ事を起こし、歴史の過ちを繰り返すことを断じて許さない」と表明した。

バロ外相は「マクロン大統領は対中関係、とりわけ習近平国家主席との特別な深い友情を非常に重視している。フランスは『一つの中国』政策を揺るぎなく遂行している」と表明した。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年12月4日