習近平国家主席がトンガ国王トゥポウ6世と会談

習近平国家主席は25日、国賓として訪中したトンガ国王のトゥポウ6世と北京の人民大会堂で会談した。新華社が伝えた。

習主席は「中国とトンガは幾度も風雨を経験し、苦難を共にしてきた真の友人であり、両国の友好には長い歴史がある。国交樹立以来、両国は常に相互尊重と対等な付き合いを堅持し、互いの核心的利益と重大な関心事項を断固として支持し、実務協力で実り豊かな成果を上げ、包括的な戦略的パートナーシップを不断に深化させ、社会制度と規模の異なる国による友好協力の模範となった。国際情勢がどう変化しようとも、中国は常にトンガにとって信頼できる良きパートナーであり、トンガの国家独立と主権の維持を支持していく。中国側はトンガ側と発展戦略の連携を強化し、貿易・投資、農業・漁業、インフラ、クリーンエネルギー、医療・衛生、観光、気候変動対策等の分野で協力を開拓・拡大し、教育、スポーツ、若者、メディア、地方等の分野で交流を拡大し、引き続き南南協力の枠組みでトンガの経済・社会発展を支援していくことを望んでいる。トンガ各界の関係者が中国へ見学・視察に訪れ、国政運営や発展のノウハウについて交流を強化し、中国に対する包括的な理解を深めることを歓迎する」と表明した。

トゥポウ6世は、中国側と経済・貿易、農業、クリーンエネルギー、教育、医療、環境保護等の分野で協力を拡大し、より多くの確かな成果を目指して両国関係を推進していく意向を表明した。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年11月26日