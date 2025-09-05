【イラストで読み解く】米国が半導体企業の中国拠点をリストから削除

イラスト作成・馬宏亮（イラストの著作権は人民網が保有。無断転載禁止）

米商務省は8月29日、インテル半導体（大連）有限公司、サムスン中国半導体有限公司、SKハイニックス半導体（中国）有限公司を「認証エンドユーザー」（VEU）リストから外した。

米商務省は2022年以降、米国の半導体製造装置等の対中輸出を厳格に規制してきた。今回の決定は、これら3社が中国で半導体を生産するために米国から製品、ソフトウェア、技術を持ち込む際、許可証の申請が必要となることを意味する。

半導体は高度にグローバル化された産業だ。こうした米側のやり方は、グローバルな産業・サプライチェーンの安全性と安定性を深刻に損なうものであり、自国の利益のために輸出規制を道具化するものにほかならない。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月5日