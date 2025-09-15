【イラストで読み解く】米国のホリデーシーズン支出が減少見通し 関税が影響

イラスト作成・譚希光（イラストの著作権は人民網が保有。無断転載禁止）

プライスウォーターハウスクーパース（PwC）が先ごろ発表した調査結果によると、関税や生活コストの上昇等の影響を受け、米国の消費者のホリデーシーズン支出は新型コロナのパンデミック以来最大の減少幅を示す見通しだ。

米国の小売業者は関税政策による深刻な打撃を受けている。米国のニュースサイト「Axios」によると、クリスマス・ツリーやホリデーシーズン用装飾品の輸入・販売を手がける企業は今年、関税のもたらす脅威に対処するため、従業員の解雇、輸入の取りやめや削減、価格引き上げ等の手段を取らざるを得ないとしている。

米連邦準備制度理事会（FRB）が先ごろ発表した全国経済情勢調査報告によると、7月中旬から8月末にかけて、米国の全ての連邦準備区で、関税引き上げに関連する物価上昇が見られた。米国民にとって、日増しに高まる生活コストは大きな負担となっている。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月15日