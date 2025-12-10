日本の複数産業が「中国のレアアース輸出規制を警戒」

資料写真（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

日本のエコノミストがこのほど、日本政府や産業界はレアアースの輸出規制を特に警戒しているとの指摘を行った。

日本はここ数年、レアアースの調達先の多様化、代替技術の開発、国家備蓄の強化、リサイクルの促進といった措置の実施を加速させ、中国に依存する状況から脱却しようとしている。関連の統計を見ると、日本のレアアース輸入では、中国への依存度が以前の約90％から現在は約60％まで低下した。しかし、日本は依然として重要品目での中国への依存度が極めて高い。電気自動車用モーターに使用されるネオジム磁石の補助材料であるジスプロシウム（Dy）やテルビウム（Tb）などのレアアース（重希土類）は中国からの輸入にほぼ100％頼っており、規制されれば日本経済が受ける影響は大きい。

分析によると、中国が輸出規制を実施すれば、日本の自動車、電子部品、風力発電、医療機器、航空宇宙の5大分野が特に打撃を受けるという。

日本のエコノミストの試算では、中国のレアアース輸出規制が3ヶ月間続くと、日本経済には約6600億円の損失が生じ、これは今年の名目・実質国内総生産（GDP）を0.11％押し下げる。さらに規制が1年間続けば、損失は約2兆6000億円に拡大し、GDPを0.43％押し下げる計算になるという。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年12月10日