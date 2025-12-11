中国海警局艦艇編隊が中国の釣魚島領海を巡航
人民網日本語版 2025年12月11日10:59
中国海警局2501艦艇編隊は10日、中国の釣魚島領海内を巡航した。これは、中国海警局が権益を守るため法に則り実施する巡航活動である。（編集LX）
「人民網日本語版」2025年12月11日
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
