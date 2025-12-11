非正規雇用市場で「全チェーン」型雇用サービス提供　広西・南寧

広西壮（チワン）族自治区南寧市西郷塘区は2022年7月に、同市中心部で初となるオンライン・オフライン一体型「非正規雇用市場」を立ち上げ、その運営を開始した。具体的には、職業技能訓練室や就職・起業指導室、政策相談室、労働紛争多元調停センターなどの機能エリアを設け、出稼ぎ労働者や大学卒業生、フリーターなどを対象として、現地の求人や技能訓練、権益保障などのサービスを通じて、ニーズを精確にマッチングさせることで、「全チェーン」型の就職サービスを提供し、就職問題の解決に取り組んできた。運営開始以来、この「非正規雇用市場」は、累計1400社以上の企業や雇用主にサービスを提供し、15万件の雇用ポストを提供している。新華網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年12月11日