ドラマ「反人類暴行」放送開始　中国侵略日本軍731部隊の残酷な人体実験を暴く

テレビドラマ「反人類暴行」（人道に反する暴行）が12月13日に放送開始される。同ドラマは二つのストーリーラインに沿って、中国侵略日本軍731部隊による残酷な人体実験と人間性を欠いた暴行を暴き、日本軍国主義の体制的罪悪を批判している。新華社が伝えた。

このドラマの牟芯岑監督によると、制作チームはストーリーの筋書き、物語の語り口、表現方法などの面で、包括的で深く、多角的な革新的映像言語表現を追求し、日本軍国主義の人間性をなくした非道な罪行の背後にある組織体系、歴史的本質、思想的根源を深く分析・暴露し、歴史の鑑としている。

ポスタービジュアルはドラマ制作サイドから提供

侵華日軍第七三一部隊罪証陳列館の金成民館長は、同ドラマの全体的なストーリー構成は史実と非常に合致しており、歴史の伝達と現実的教育において重要な意義があるとしている。

国家広播電視総局（国家ラジオ・テレビ総局）のドラマ関連当局の責任者は、「このドラマは、日本が中国を侵略した非道な罪行を暴き、日本軍国主義の人道に反した本質を批判し、日本軍国主義の扇動性と欺瞞性、人を惑わす性質を暴いており、平和を愛するすべての中国人民と世界の人々に対し、団結して平和を大切にして守り、歴史の流れを逆行させようとするあらゆる企てに断固反対するよう警鐘を鳴らしている。（編集AK）

「人民網日本語版」2025年12月13日