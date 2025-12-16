第27回哈爾浜氷雪大世界が12月17日に開園へ

12月12日に撮影された建設作業中の第27回哈爾浜氷雪大世界（撮影・劉洋）。

哈爾浜（ハルビン）市党委員会宣伝部はこのほど、黒竜江省哈爾浜市で開かれる「第27回哈爾浜氷雪大世界」が2025年12月17日に開園することを発表した。

今回は「氷雪の天地、童話の世界」をテーマに、会場の面積は120万平方メートルと過去最大の規模に達し、使用する氷・雪は全部で40万立方メートルに上る。氷雪アート、文化・娯楽パフォーマンス、科学技術インタラクション、非日常体験を一体化させた「冬のファンタジーフェスティバル」となる予定だ。

11月25日に撮影された第27回哈爾浜氷雪大世界の建設現場の様子（撮影・劉洋）。

入場チケットは氷雪大世界の微信（WeChat）公式アカウント、携程旅行網、抖音（中国版TikTok）、美団、支付宝（アリペイ）などのネットプラットフォームで事前に購入できる。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年12月16日