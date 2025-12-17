中国、2030年頃に6Gの商用化を開始する見通し

中国の6G開発は「第14次五カ年計画（2021〜25年）」期間において、ビジョンとニーズの定義が明確化され、技術的ブレイクスルーが成果を上げ始め、標準化研究が全面的に始動するという重要な段階にある。続く「第15次五カ年計画（2026〜30年）」期間では、標準化の策定と産業研究開発を重点的に実施し、2030年ごろに商用化を開始する予定だ。さらに、35年までには大規模な商用化を実現し、1兆元（1元は約21.9円）規模の6G産業および応用市場の育成が期待されていることが、「2026年中国情報通信研究院深度観察報告会」への取材で分かった。人民日報が伝えた。

中国情報通信研究院の専門家は、5Gで確立された3つの主要な業務シナリオに加え、6Gでは通信とAI（人工知能）の高度な融合を契機として、モバイルスマートサービスのシナリオとエコシステムを重点的に育成し、新たな経済成長源を創出していくべきだとしている。（編集YF）

「人民網日本語版」2025年12月17日