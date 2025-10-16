ブレイクスルー！世界の電子通信産業に超高速信号の「中国基準」が登場

10月15日、広東省深セン市で開催された「2025大湾区半導体産業エコシステム博覧会（湾芯展）」で、中国が独自開発した新世代の超高速リアルタイムオシロスコープが正式に発表された。帯域幅は90GHzを突破し、国際的な先進水準に到達した。これは、世界の電子通信産業が超高速信号の「中国基準」を迎えたことを示している。新華網が伝えた。

オシロスコープは科学技術および産業の上流に位置する重要な装置であり、製品の科学研究、開発試験、製造に広く応用されている。人間の目では見えない電気信号を可視画像に変換するもので、エンジニアや科学者にとっての「目」や「ものさし」だ。超高速リアルタイムオシロスコープの革新的なブレイクスルーは、「中国基準」のさらなる普及を促進し、半導体、6G通信、光通信、スマートドライビングなどの分野で明るい見通しを持つ。（編集YF）

「人民網日本語版」2025年10月16日