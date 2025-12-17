世界観光機関が哈爾浜に称号「アイス＆スノーツーリズムの面で卓越した都市」授与

世界観光機関が哈爾浜に授与した「アイス＆スノーツーリズムの面で卓越した都市」という称号（画像提供・哈爾浜市党委員会宣伝部）。

黒竜江省哈爾浜（ハルビン）市で今月16日に開催された「第11回『世界観光経済フォーラム·黒竜江2025』」において、世界観光機関（UN Tourism）は哈爾浜に「アイス＆スノーツーリズムの面で卓越した都市」という称号を授与した。新華社が報じた。

中国の有名な「氷城」及び現代ウィンタースポーツの発祥地である哈爾浜の氷雪経済の規模は1600億元(1元は約21.9円)に達し、中国国内外において人気の旅行先となっている。

2025年1月5日に撮影した哈爾浜氷雪大世界（撮影・謝剣飛）。

哈爾浜観光が爆発的な人気となり、それが「爾浜現象」と呼ばれるようになっているのを背景に、同市は近年、氷雪関連のインフラ整備を進めているほか、観光公共サービスを最適化し、さらに、氷雪経済と融合する革新的発展を促進している。

今年も、世界最大の氷雪テーマパークである「第27回哈爾浜氷雪大世界」が今月17日にオープンしたほか、第38回太陽島国際雪像芸術博覧会や第52回兆麟公園アイスランタンショーといった、氷雪文化イベントの開催が続々と始まることになっている。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年12月17日