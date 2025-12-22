国際学術会議「アジア太平洋平和発展対話2025」が開催

国際学術会議「アジア太平洋平和発展対話2025」（主催：中国社会科学院アジア太平洋・グローバル戦略研究院）が21日、海南省海口市で開催された。テーマは「2026年の中国ASEAN協力に焦点を合わせる」。会議には、中国、インドネシア、マレーシア、ブルネイ等から専門家や学者約30人が出席し、中国とASEANの発展、安全保障、協力の展望等について検討・討論した。人民日報が伝えた。

参加者らは「特定の国が再び一国主義や保護主義を強め、気候変動等の試練により世界の発展が試練に直面する中、中国とASEAN諸国の団結と協力がとりわけ重要かつ喫緊のものとなっているのは明らかだ。双方は真の多国間主義を堅持し、互いの核心的利益や重大な懸念を支持し合い、より緊密な運命共同体を構築する必要がある」との認識で一致した。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年12月22日