李強総理が第28回ASEANプラス3首脳会議に出席

李強総理は27日、マレーシア・クアラルンプールで開かれた第28回ASEANプラス3（中日韓）首脳会議に出席した。新華社が伝えた。

李総理は「この1年、ASEANと中日韓の協力は全体として良好な基調を維持し、東アジア経済の強靭性と活力を示してきた。これと同時に、国際経済・貿易構造の複雑な変化の影響を受け、東アジア経済の直面する困難や課題は増加し、発展の不安定性・不確実性が著しく高まっている。中国は各国と共に発展戦略の連携を強化し、開かれた協力を堅持し、経済の潜在力を持続的に引き出し、より広大な発展空間を切り拓いていきたい」と述べ、以下を提言した。

（1）地域の発展に有利な良好な環境を築く。

（2）産業チェーン・サプライチェーンの協調的協力を深化させる。

（3）発展の新たな原動力を共に育て、強化していく。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年10月28日