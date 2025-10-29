李強総理が第28回中国ASEAN首脳会議に出席

李強総理は28日、マレーシア・クアラルンプールで開かれた第28回中国ASEAN首脳会議に出席した。新華社が伝えた。

李総理は「世界反ファシズム戦争の勝利から今年で80年になる。あの戦争において、中国と東南アジア諸国は互いに支え合い、肩を並べて戦い、最終的に独立と解放を勝ち取った。その後の数十年間、我々は共に発展し、一致協力することで、急速な経済成長を実現し、心を合わせて助け合うことで、金融危機や津波、新型コロナウイルスの感染拡大といった重大な困難を乗り越えてきた。現在、国際情勢に新たな変化が少なからず生じている。中国とASEAN諸国は、一層揺るぎなく団結・自強し、より大きな力を結集し、外部からの妨害を排除し、信頼し重んじ合い、協調して行動する中で、自らの正当な権益を守り、相互に補完し合い、協力を深める中で、安定的で力強い経済成長を促進すべきだ」と指摘。

「中国はASEAN諸国と発展戦略の連携を強化し、『中国ASEAN包括的戦略的パートナーシップ行動計画（2026～2030年）』をしっかりと実行に移し、より緊密な中国ASEAN運命共同体の構築を引き続き推進していくことを望んでいる。第1に、戦略的相互信頼を一層強化する。第2に、利益の融合を一層深める。第3に、心の絆を一層強化する。中国はASEAN諸国と肩を並べて奮進し、中国ASEAN協力の安定した持続的な発展を促進していきたい」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年10月29日