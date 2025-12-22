【中国共産党第20期四中全会の用語解説】主体機能区戦略

「主体機能区戦略の実施を強化し、都市化地域、農産物主産区、重点生態機能区構造の全体的安定を維持し、特殊機能区を細分化・明確化し、支援政策及び審査・評価メカニズムを整備する」

（「第15次五カ年計画」提案）

【解説】

主体機能区戦略とは、国土空間の開発と保全における重要な戦略であり、その目的は、資源・環境の受容能力、既存の開発密度と発展の潜在力に基づき、国土空間を異なる主体機能を担う区域に区分し、発展の方向性、開発・保護の方法を明確にし、各地域における比較優位性及び長所の発揮を促進することにある。

（出典：『中国共産党第20期四中全会＜提案＞学習ガイド100問』）

「人民網日本語版」2025年12月22日