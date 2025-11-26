【中国共産党第20期四中全会の用語解説】地域イノベーションシステム
人民網日本語版 2025年11月26日09:59
「地域イノベーションシステムを整備し、地域科学技術イノベーションセンターと産業科学技術イノベーション拠点を配置・建設し、国際科学技術イノベーションセンターの策源地としての機能を強化する」
（「第15次五カ年計画」提案）
【解説】
地域イノベーションシステムとは、一定の地理的範囲において、政府と企業、大学、研究機関など様々なイノベーション主体が共同で参加し、様々なイノベーション要素が集積し、知識が効果的に創造・移動・応用されることによって、地域のイノベーション能力の持続的向上を後押しし、経済・社会の持続的発展を支えるイノベーション・ネットワークシステムを指す。
地域イノベーションシステムは国家イノベーションシステムの重要な構成要素であり、科学技術強国を支える基盤となる。各地域はイノベーション主体の構成、産業構造、制度・環境、歴史・文化などが異なるため、それぞれ特色ある地域イノベーションシステムを構築する。
（出典：『中国共産党第20期四中全会＜提案＞学習ガイド100問』、国家統計局）
「人民網日本語版」2025年11月26日
