中共中央が四中全会の精神を「5年間の努力で平均余命を約80歳に」と説明

中共中央は24日午前に記者会見を開き、中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議（四中全会）の精神について説明を行った。

国家衛生健康委員会の雷海潮主任は、「5年間の努力を通じて、中国の人口の平均余命を現在の79歳から1歳引き上げて約80歳にし、人民大衆の望む素晴らしく健康的な生活への新たな期待に応え、満たしていきたい」と述べた。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年10月24日