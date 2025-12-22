氷と雪のナーダムが内蒙古自治区で開幕

内蒙古(内モンゴル)自治区の呼倫貝爾（フルンボイル）市で今月21日、第21回内蒙古自治区氷と雪の那達慕（ナーダム）が開幕した。新華網が伝えた。

今回、同イベントは初めて都市部で開催された。開催地は呼倫貝爾市海拉爾(ハイラル)区を流れる伊敏河の氷上だ。7万平方メートルの会場は、セレモニー開催エリアと業態運営エリアに分かれており、立ち並ぶパオエリア、氷の彫刻エリア、撮影旅行エリア、グルメマーケット、酪農体験エリアなど5大機能エリアが設置されている。来場者はこれらのエリアで没入型の氷雪体験を楽しむことができる。

雪が降るシーズンが長く、雪質が優れているほか、地形が多様で、豊富で奥深い文化を誇る呼倫貝爾市は、内蒙古自治区だけでなく、中国全土で人気の氷雪ツーリズムの目的地となっている。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年12月22日