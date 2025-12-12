浙江省の今年1月1日－12月9日までの平均気温が過去最高の19.9度に

杭州市の西湖景勝地（撮影・鄭暁）。

浙江省気象台によると、今年1月1日から12月9日までの同省の平均気温は19.9度で、これまでで最も暖かい1年となっている。中国新聞網が伝えた。

データによると、浙江省の同期の平均気温は18.3度。つまり、今年は平均より1.6度高いことになる。しかし、そのような結果に、驚く人はほとんどいない。なぜなら、今年に入り、同省の40県(市、区)の猛暑日の日数が過去最多を記録したほか、多くの地域の猛暑日の日数が累計で80日を超えたからだ。さらに、浙江省では10月にも史上最も遅い猛暑日を記録した。

ここ数週間の天気を見ても、浙江省の冬も「暖かさ」が続いている。寒気が過ぎ去ったばかりの今月10日を見ると、同省の大部分の地域の最高気温が17—23度にまで上昇した。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年12月12日