朝日に照らされ黄金色に輝く玉竜雪山　雲南省

雲南省麗江市の標高4680メートルの氷川公園で先頃、雪が積もった連なる山々の頂上が、朝日に照らされて黄金色に輝く「日照金山」という現象が生じた。雲一つない青く澄み切った空と真っ白の雪、朝日が「競演」し、息を吞むような絶景が広がった。人民網が伝えた。

早朝は気温が低いものの、自然の奇観を一目見たいという観光客の熱意が冷めることはなく、展望台には多くの人が集まっていた。そして、太陽が昇り、山頂が黄金色に染まり始めると、観光客らは大きな歓声を上げ、その目の覚めるような瞬間を次々とカメラでとらえていた。

冬は、雲南省の玉竜雪山のパノラマの絶景や「日照金山」を鑑賞するベストシーズンとなる。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年12月23日