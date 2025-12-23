マクドナルドが中国の省級行政区を全てカバー

寧夏回族自治区で12月20日に、マクドナルド3店舗が同時にオープンした。また、21日午後には、青海省で1店目となるマクドナルドが西寧市でオープンした。同店舗は中国西北エリア最大規模の「ドライブスルー」併設の単独路面店となっている。これによりマクドナルドは、中国の全ての省級行政区カバーを実現した。中国新聞社が伝えた。

マクドナルド（中国）の張家茵最高経営責任者（CEO）は、「青海で1号店となるマクドナルドをオープンさせることができてとてもうれしい。今後は、青海市場においてさらに多くの定番スタイルのマクドナルドを展開していく計画。今後の青海における発展に自信を持っている」と話す。

12月21日、大勢の客で賑わうマクドナルドの店内（撮影・孫睿）。

青海省商務庁の劉汝鵬庁長は、「マクドナルドが、青海の食材の強みに立脚して、現地の風味と組み合わせた革新的商品を開発し、青海のグリーンな有機食材をマクドナルドの世界の商品体系に組み込んでいくことを期待している」とした。

2025年11月の時点で、マクドナルドは中国大陸部において7500店舗以上を展開し、従業員数は20万人以上、2024年の利用者数は延べ13億人以上に達した。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年12月22日