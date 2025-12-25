【中国共産党第20期四中全会の用語解説】都市群、都市圏

「超大都市・特大都市のガバナンスの現代化を推進し、都市群の一体化と都市圏の同一都市化を加速させ、都市規模構造を最適化し、大・中・小都市及び小城鎮（町）の協調ある発展と集約的かつコンパクトな配置を促進する」

（「第15次五カ年計画」提案）

【解説】

都市群とは、都市の発展が成熟段階に達した高度な空間組織形態であり、人口大国における都市化の主要な空間的担い手であると同時に、中国の新型都市化の中核的形態である。

都市圏とは、都市群の内部において、超大都市・特大都市、または波及・牽引機能の高い大都市を中心とし、1時間通勤圏を基本範囲とする都市化の空間形態である。

（出典：『中国共産党第20期四中全会＜提案＞学習ガイド100問』）

（編集NA）

「人民網日本語版」2025年12月25日