内蒙古アイス＆スノーフェスティバルが呼倫貝爾で開幕

内蒙古(内モンゴル)自治区呼倫貝爾（フルンボイル）市海拉爾(ハイラル)区の蒼狼白鹿氷雪スポーツ拠点で21日、「内蒙古アイス＆スノーフェスティバル」が開幕した。人民網が伝えた。

内蒙古アイス＆スノーフェスティバルの様子（撮影・張力洋）。

「内蒙古アイス＆スノーフェスティバル」とプリントされた熱気球（撮影・孟佳澍）。

今回のイベントは「プロフェッショナルな競技と大衆の体験の共生」と「文化・観光の融合と至高のエンジョイの共存」を主なコンセプトとして、「メイン会場1ヶ所、ドライブコース2本、国家級競技大会3大会、4つのテーマコース」からなる革新的な「1234」イベント体系が打ち出され、12月から来年3月まで開催。呼倫貝爾全域をカバーする氷雪をテーマとした文化・観光・スポーツのフェスティバルとなる。

イベントで披露された氷上ドリフト（撮影・張力洋）。

気温が低く、マスクからもれた水分でまつ毛やまゆ毛が凍るほどの寒さとなったものの、観客の「熱意」が冷めることはなかった（撮影・李青迪）。

今回フェスティバルの前身は「呼倫貝爾ウィンター・ヒーローズ・アッセンブリー」として2018年から開催され、今年で7回目を迎えた。（編集KN）

ロックバンドの演奏・熱唱でボルテージが最高潮に達するイベント会場（撮影・牛佳）。

美しい花火ショー（撮影・劉迎雪）。

会場の雰囲気を盛り上げるキャンプファイヤー（撮影・劉迎雪）。

「人民網日本語版」2025年12月24日