かつて中国の工業の中核を担った遼寧省瀋陽市鉄西区には今、新時代の都市の鼓動が高鳴っている。瀋陽市は、鉄西区を中心に据え、そのサクセスストーリーを描いてきた。人民網が伝えた。

かつては工業機械の轟音が鳴り響いていた工場が、今ではバスケットコートに生まれ変わり、楽しそうに遊ぶ人の声が響いている。かつての鋼鉄工場は活力溢れるニュータウンとなっている。このように鉄西区が新しく生まれ変わるたびに、工業の遺伝子が華やかさを身に着けて受け継がれ、新たな発展の原動力を生み出しながら前進している。このホットスポットは、モデル転換するたびに、工業の中心地だった場所でも、美しい花が咲き誇る素敵な場所になれることを、世界に向けて証明している。鉄西区の物語は現在進行形で続いており、さらに素晴らしい未来が待っている。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年12月23日