中国とレソトが外相会談

王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は現地時間1月10日、レソトのレジョネ・ムポチョワナ外相と同国マセルで会談した。新華社が伝えた。

王氏は「中国外交はかねてから『大国も小国も全て平等』の原則を遂行しており、中国とレソトの関係はその鮮明な実例だ。中国はレソトを戦略的パートナーと見ており、レソトと手を携え、大国と小国の相互尊重、対等な協力、共同発展の模範となることを望んでいる。中国の外交部部長が36年連続で新年最初にアフリカを訪問してきたことは、アフリカ諸国と揺るぎなく共に立ち、グローバル・サウス諸国の正当な権益を断固として守る中国の姿勢を存分に示している」と述べた。

その上で、「中国はレソトが『一つの中国』原則を堅持していることを称賛する。レソトが国家の主権・安全保障・発展上の権益を守ることを、これまでと同様に支持していく。両国は戦略面の相互信頼を強化し、人的・文化的交流を拡大し、関税免除措置の恩恵を活用し、各分野で実務協力を深め、戦略的パートナーシップのたゆまぬ前向きな発展を推進していく必要がある」とした。

ムポチョワナ氏は「レソトは中国を信頼できる戦略的パートナーと見ており、レソトへの長年にわたる支援に心から感謝している。中国とアフリカが手を携えて推進する『現代化のための10大パートナー行動』が重要な成果を収めていることを高く評価する。レソトは『一つの中国』原則を揺るぎなく遵守すること、台湾が中華人民共和国の不可分の一部であること、いかなる形の『台湾独立』にも断固として反対すること、国家統一の実現に向けた中国のあらゆる努力を支持することを、重ねて表明する」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年1月12日