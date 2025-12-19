王毅氏がカンボジア・タイ両国外相とそれぞれ電話会談

王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は18日、カンボジアのプラック・ソコン副首相兼外相及びタイのシーハサック外相とそれぞれ電話会談を行った。カンボジア・タイ双方は、国境紛争について最新の状況を伝え、事態の沈静化と停戦を望む考えを表明した。新華社が伝えた。

王氏は「カンボジア・タイ両国の友人であり隣国である中国が最も目にしたくないのは、両国が戦火を交えることであり、紛争により双方の民間人に死傷者が出ていることに深く心を痛めている。今回の衝突は過去を遥かに上回る激しさであり、継続すれば双方にとって何の利益もなく、ASEANの団結も損なうことになる。喫緊の課題は、決断を下し、速やかに停戦し、損害を食い止め、相互信頼を再構築することだ」と指摘。

「中国はカンボジアとタイの国境紛争問題において、和平交渉を促し、公平かつ公正であることを堅持し、ASEANによる調停努力を支持している。中国外交部（外務省）のアジア問題特使がシャトル外交による意思疎通のため、すでにカンボジア・タイ両国へ出発した。中国は引き続き橋渡し役を務め、カンボジアとタイの平和再建を後押しするために建設的役割を果たしていく。両国に対し、中国側のプロジェクトと人員の安全を確保するために効果的な措置を講じることを望み、虚偽の情報を流布し、中国と両国との友好関係のイメージ悪化を図る者がいることに警戒するよう希望する」とした。

プラック・ソコン外相とシーハサック外相は、中国が客観的かつ公正な立場を堅持し、間に立って和平交渉を促していることを高く評価し、中国側特使によるシャトル外交を歓迎するとともに、事態の沈静化と平和再建のために中国側がより重要な役割を果たすことに期待を表明した。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年12月19日