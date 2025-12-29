王毅氏がタイのシーハサック外相と会談

王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は28日、雲南省玉渓市で、タイのシーハサック外相と会談した。新華社が伝えた。

王氏は「中国はタイと共に、両国の友情の次なる『黄金の50年』を切り開いていくことを望んでいる。友好的な近隣国として、中国が最も見たくないものはタイとカンボジアが戦火を交えることだ。タイとカンボジアは、対等に意思疎通を行い、共に前進していきさえすれば、乗り越えられない障害はないものと信じる」とした。

シーハサック氏は「タイ・カンボジア紛争の調停に向けた中国の『アジア的方法』による積極的な努力をタイは評価している。タイは持続可能な停戦の実現に尽力している」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年12月29日