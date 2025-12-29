王毅氏がタイのシーハサック外相と会談
人民網日本語版 2025年12月29日14:28
王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は28日、雲南省玉渓市で、タイのシーハサック外相と会談した。新華社が伝えた。
王氏は「中国はタイと共に、両国の友情の次なる『黄金の50年』を切り開いていくことを望んでいる。友好的な近隣国として、中国が最も見たくないものはタイとカンボジアが戦火を交えることだ。タイとカンボジアは、対等に意思疎通を行い、共に前進していきさえすれば、乗り越えられない障害はないものと信じる」とした。
シーハサック氏は「タイ・カンボジア紛争の調停に向けた中国の『アジア的方法』による積極的な努力をタイは評価している。タイは持続可能な停戦の実現に尽力している」とした。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年12月29日
注目フォトニュース
関連記事
- 王毅氏「首脳外交で前進の方向を導き、中国とアラブ諸国の戦略的相互信頼を新たな段階へ」
- 外交部アジア問題特使がカンボジアとタイを再訪しシャトル外交
- 王毅氏がカンボジア・タイ両国外相とそれぞれ電話会談
- カンボジア・タイ国境紛争における中国関連の報道について国防部「主観的憶測をしないよう望む」
- 中国はカンボジア・タイ国境紛争を注視、両国を再訪しシャトル外交展開へ
- 中国とベネズエラの外相が電話会談、王毅氏「中国は一方的な覇権行為に反対」
- 王毅氏がアブダッラーUAE副首相兼外相と会談
- 王毅氏「台湾問題における日本の現首相による中国への内政干渉に断固反対」
- 王毅氏「台湾の地位は『七つの不動の事実』によって確定されている」
- 王毅氏がブルネイのエルワン第二外務大臣と会談
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn