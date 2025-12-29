王毅氏がカンボジアのプラック・ソコン副首相兼外務協力大臣と会談
人民網日本語版 2025年12月29日13:55
王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は28日、雲南省玉渓市でカンボジアのプラック・ソコン副首相兼外務協力大臣と会談した。新華社が伝えた。
王氏は「中国とカンボジアの確固たる友情は国際情勢の目まぐるしい変化による試練に耐え、盤石であり、時を経るごとに一層強固になっている。中国はカンボジア・タイ国境情勢の緊張を注視し、和平交渉の促進に尽力し続けてきた。カンボジア・タイ両国の軍が停戦合意に達したことに、中国は祝意を表する。我々が共に雲南から平和のメッセージを発信し、平和の共通認識を形成し、平和の展望を示すことを望む」とした。
プラック・ソコン氏は「カンボジアは紛争調停において中国の果たしてきた積極的な役割を高く評価する。平和の曙光が1日も早く訪れることを願い、今回の三者会談が恒久的平和の再構築に寄与することを希望する」とした。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年12月29日
注目フォトニュース
関連記事
- 王毅氏「首脳外交で前進の方向を導き、中国とアラブ諸国の戦略的相互信頼を新たな段階へ」
- 外交部アジア問題特使がカンボジアとタイを再訪しシャトル外交
- 王毅氏がカンボジア・タイ両国外相とそれぞれ電話会談
- カンボジア・タイ国境紛争における中国関連の報道について国防部「主観的憶測をしないよう望む」
- 中国はカンボジア・タイ国境紛争を注視、両国を再訪しシャトル外交展開へ
- 中国とベネズエラの外相が電話会談、王毅氏「中国は一方的な覇権行為に反対」
- 王毅氏がアブダッラーUAE副首相兼外相と会談
- 王毅氏「台湾問題における日本の現首相による中国への内政干渉に断固反対」
- 王毅氏「台湾の地位は『七つの不動の事実』によって確定されている」
- 王毅氏がブルネイのエルワン第二外務大臣と会談
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn