王毅氏「中国統一阻止を企むいかなる逆行的動きも必ず失敗に終わる」

王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は30日、2025年の国際情勢と中国外交に関するシンポジウムで、「台湾問題は中国の内政であり、中国の核心的利益の中の核心である。『台湾独立』勢力による絶え間ない挑発や、米国による台湾への大規模な武器売却に対して、我々が断固として反対し、力強く対抗するのは当然である。今年は台湾光復（日本の植民地支配からの解放）80周年に当たり、祖国の完全統一の実現は、法に基づき国家の主権及び領土的一体性を守るものであり、我々が必ず果たさねばならない歴史的使命である。我々は、ますます多くの国々が中国の側に立ち、単に『一つの中国』原則の堅持や、台湾が中国の領土であることへの承認を重ねて表明するだけでなく、あらゆる『台湾独立』分裂行為に明確に反対し、中国の統一を支持するのを目の当たりにしている。この歴史的大勢を阻むことを企てるいかなる逆行的な動きも、必ずや失敗に終わる」と述べた。新華社が伝えた。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年12月31日