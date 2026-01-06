外交部「マドゥロ大統領夫妻の即時解放を要求、安保理の緊急会合開催を支持」

外交部（外務省）の林剣報道官は5日の定例記者会見で、米国がベネズエラのマドゥロ大統領夫妻を拘束し、国外に移送したことについて、「中国は、米国がマドゥロ大統領夫妻を強引に拘束し、国外に移送したことに重大な懸念を表明する。米国の行為は明らかに国際法及び国際関係の基本準則に違反し、国連憲章の趣旨と原則に違反している。中国は米国に対し、マドゥロ大統領夫妻の身の安全を確保し、直ちにマドゥロ大統領夫妻を解放するとともに、ベネズエラの政権の転覆を止め、対話と交渉によって問題を解決するよう呼びかける」と表明。

「中国は、米国によるベネズエラへの軍事攻撃発動について国連安保理が緊急会合を開くこと、安保理がその責務に基づき然るべき役割を果たすことを支持する。中国は国際社会と共に、国連憲章を断固として守り、国際道義の最低限の一線をしっかりと守り、国際社会の公平と正義を擁護していきたい」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年1月6日