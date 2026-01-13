中国南方航空の国産大型旅客機C919、広州-南京路線で初フライト
人民網日本語版 2026年01月13日16:39
中国南方航空股份有限公司は12日、国産大型旅客機C919の特別塗装機「大美湾区号」を広州-南京路線に投入し、初フライトを運航した。国産大型旅客機による同路線の商業運航が本格的に始動した。
同路線で運航されるC919機は全164席で、クラスは3つに分かれ、ビジネスクラスが8席、明珠エコノミークラスが18席、エコノミークラス138席となっている。
同航空では12日から、広州-南京間の「南方航空快速路線」でC919の常態化運航がスタートし、毎日往復2便が運航するようになった。（編集KS）
「人民網日本語版」2026年1月13日
注目フォトニュース
関連記事
- 高原空港に初就航！C919国産大型機が上海-蘭州定期路線に
- 国産大型旅客機C919がドバイ・エアショー2025に 中東地域で初登場
- 2025年「漢語橋」出場者がC919型機の飛行シミュレータを体験 天津
- 中国商飛、C909・C919・C929をパリ航空ショーに出展
- 中国国産大型旅客機・C919が初のフィーダー路線での商業運航に投入
- 中国東方航空C919運航2周年 旅客延べ157万人超を輸送
- C919の運航路線が増加 上海虹橋と深センを結ぶ直行便が就航
- 国産旅客機C919、元旦に上海-香港特区間の定期便が就航
- 中国国産大型旅客機C919が1月1日から上海と香港特区結ぶ路線に投入へ
- 中国の国産大型旅客機C919の累計輸送旅客数が100万人を突破
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn