中国南方航空の国産大型旅客機C919、広州-南京路線で初フライト

中国南方航空股份有限公司は12日、国産大型旅客機C919の特別塗装機「大美湾区号」を広州-南京路線に投入し、初フライトを運航した。国産大型旅客機による同路線の商業運航が本格的に始動した。

同路線で運航されるC919機は全164席で、クラスは3つに分かれ、ビジネスクラスが8席、明珠エコノミークラスが18席、エコノミークラス138席となっている。

同航空では12日から、広州-南京間の「南方航空快速路線」でC919の常態化運航がスタートし、毎日往復2便が運航するようになった。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年1月13日