敦煌の食文化を体験できる敦煌食局　甘粛省

甘粛省敦煌市にある敦煌食局では1月13日、観光客が夜市の雰囲気を楽しんでいた。中国新聞網が伝えた。

敦煌食局は、印章をテーマにした敦煌印局、書籍をテーマにした敦煌書局に続き、敦煌が新たに打ち出した食文化をテーマとする施設で、歴史ある沙州夜市をリニューアルして作られている。赤い壁と緑のひさしがある古代の楼閣を模した建物は、細部の装飾に至るまで敦煌の特色ある文化を際立たせており、敦煌の食文化を深く掘り下げて再現している。ここでは、敦煌の食文化の由来や無形文化遺産に指定されている軽食作りの技と食材にまつわるストーリーを紹介しているほか、スタンプラリーゲームなどの没入体験を通じて、敦煌の食文化を体験できるようになっている。（編集TG）

