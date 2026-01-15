各国政府・要人が「台湾独立」への反対を表明　国台弁が称賛・感謝

国務院台湾事務弁公室（国台弁）の14日の定例記者会見で、朱鳳蓮報道官が各国政府・要人の「台湾独立」への反対表明について質問に答えた。中国新聞網が伝えた。

【記者】各国の政府や政界要人が近頃次々に声を上げ、一つの中国原則の堅持を重ねて表明し、あらゆる形の「台湾独立」分裂行為及び中国への内政干渉行為に反対し、国家の主権及び領土的一体性を守るために中国政府が行っているあらゆる努力を断固として支持していることについて、コメントは。

【朱報道官】世界に中国は一つしかなく、台湾は中国の一部だ。一つの中国原則の堅持は、広く認められた国際関係の基本準則であり、国際社会の普遍的な共通認識だ。国際社会は、「台湾独立」分裂活動に反対し、国家統一の完成を目指す中国人民の正義の事業を広く理解し、支持している。我々はこれに称賛と感謝の意を表する。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年1月15日