国台弁「『台湾独立』勢力がレッドラインを突破すれば必ず正面から痛撃を加える」
人民網日本語版 2025年12月03日15:37
国務院台湾事務弁公室（国台弁）の3日の定例記者会見で、張晗報道官は「台湾問題は中国の核心的利益の中の核心であり、14億人余りの中国人民の民族感情に関わるものであり、絶対に越えてはならないレッドラインである。もし『台湾独立』分裂勢力がレッドラインを突破するならば、我々は必ずや断固たる行動をもって正面から痛撃を加える。我々は引き続き『一つの中国』原則の堅持を基礎に、台湾の政党・団体及び各界の関係者と、両岸関係や国家統一の問題について幅広く意見交換を行い、踏み込んだ協議を実施し、共同で両岸関係の平和的発展を後押しし、祖国統一の大業を推し進めていく」と述べた。（編集NA）
