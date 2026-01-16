駅を通過する高速列車・復興号が忍法「雪遁の術」！？

今月10日と11日、「雪の巣」と呼ばれる山東省煙台市と威海市は大雪に見舞われ、街中が銀世界となり、SNSはその画像や動画であふれた。なかでも、高速列車・復興号が威海駅を通過した際、雪が激しく舞い上がり、車体が見えなくなってしまう動画が「圧巻」と大きな話題になっている。

動画を見ると、列車が通過した瞬間、線路に積もっていた雪が激しく舞い上がり、多くのネットユーザーから「スマホで撮影しようとした瞬間、復興号が隠れてしまった！」とのコメントが寄せられている。

中国鉄路済南局集団有限公司はこの大雪にただちに対応し、各部署が悪天候時対応マニュアルをただちに実施するよう統合的に手配し、輸送計画を強化し、対応措置を細分化し、輸送と生産の安全・安定を全力で確保し、旅客が安全に移動できるよう取り組んでいる。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年1月16日