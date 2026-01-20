外交部「米国含む各国企業が中国の質の高い発展の機会を捉えること歓迎」
人民網日本語版 2026年01月20日11:46
中国米国商会が最近発表した調査結果によると、中国市場の成長を楽観視している在中米国企業の割合が著しく上昇し、昨年利益を上げるか大幅な利益を上げたと予測する企業が半数を超えていることが明らかになった。これについて、外交部（外務省）の郭嘉昆報道官は19日の定例記者会見で、「在中米国企業の成功事例は、中米が協力すれば双方に利益をもたらし、中米関係の安定的で健全で持続可能な発展を推進することは双方の共通の利益にかなうことを示している」とした。
また郭報道官は、「中国という大市場は世界にとって大きなチャンスであり、中国に進出することは機先を制することであり、中国への投資は豊かなリターンをもたらす。我々は米国企業を含む各国の企業が中国の質の高い発展のもたらす大きな機会を捉え、大市場によるスーパーリターンを共有することを歓迎する」とした。（編集LX）
「人民網日本語版」2026年1月20日
注目フォトニュース
関連記事
- 外交部「中国は引き続き開放的姿勢で各国と発展・繁栄を共有」
- 第14次五カ年計画期間の人々を奮い立たせるデータ
- 人民日報が権威ある論説記事を連続掲載、中国の経済政策のメッセージ伝える
- 「エコノミスト」誌の報道受け、外交部が強調「中国は各国と共に高水準の開放の中で機会を共有し発展を図る」
- 外交部「中国の貿易の多元化が外部環境の変動による衝撃を効果的に緩和」
- 第14次五カ年計画期間の成果から見る中国の自信
- 輸入博閉幕 外交部「中国は世界との利益共有の物語を紡ぎ続ける」
- アジア太平洋の力を結集し、引き続き発展をリード
- 2025年CIFTIS閉幕、外交部「中国は世界経済に安定性と新たな原動力をもたらす」
- 外交部「中国の高水準の対外開放は『現在進行形』で進展」
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn