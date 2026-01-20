外交部「米国含む各国企業が中国の質の高い発展の機会を捉えること歓迎」

中国米国商会が最近発表した調査結果によると、中国市場の成長を楽観視している在中米国企業の割合が著しく上昇し、昨年利益を上げるか大幅な利益を上げたと予測する企業が半数を超えていることが明らかになった。これについて、外交部（外務省）の郭嘉昆報道官は19日の定例記者会見で、「在中米国企業の成功事例は、中米が協力すれば双方に利益をもたらし、中米関係の安定的で健全で持続可能な発展を推進することは双方の共通の利益にかなうことを示している」とした。

また郭報道官は、「中国という大市場は世界にとって大きなチャンスであり、中国に進出することは機先を制することであり、中国への投資は豊かなリターンをもたらす。我々は米国企業を含む各国の企業が中国の質の高い発展のもたらす大きな機会を捉え、大市場によるスーパーリターンを共有することを歓迎する」とした。（編集LX）

「人民網日本語版」2026年1月20日