王毅氏「中国の完全統一は人心の向かうところであり、大勢の赴くところ」

アフリカ連合（AU）、エチオピア、タンザニア、レソトへの訪問を終えた王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は12日、中国メディアの取材に応じた。新華社が伝えた。

【記者】今回訪問した各国及びAUがいずれも中国と共同声明を発表し、台湾問題について一つの中国原則の遵守という共通の声を発したことについて、中国側はどのように評価しているか。

【王氏】2024年の中国アフリカ協力フォーラム（FOCAC）北京サミットにおいて「北京宣言」が発表され、アフリカの全ての参加国が一致して、台湾問題における中国政府の立場への断固たる支持を約束した。今回の訪問期間中、アフリカ各国はいずれも一つの中国原則を遵守し、国家統一の実現に向けた中国のあらゆる努力を支持することを重ねて表明した。

また、アフリカの少なからぬ友人達は、一つの中国原則の遂行はアフリカ自身を助けることでもあると率直に語った。これは、中国の完全統一の実現が、すでに人心の向かうところであり、大勢の赴くところであることを改めて物語っている。いかなる者であれ、いかなる外部勢力であれ、台湾問題への介入、中国の内政への干渉を企てるならば、必ずや厳重に処罰され、失敗に終わる運命にある。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年1月13日