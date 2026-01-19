氷点下47.4度！新疆で今シーズンの冬の最低気温記録を更新

今シーズンの冬最強クラスの寒波が今月12日から18日にかけて、新疆維吾爾（ウイグル）自治区阿勒泰地区に襲来し、気温が急激に下がった。18日には、同地区富蘊県吐爾洪郷の気温が氷点下47.4度まで下がり、新疆の今シーズンの冬の最低気温記録を更新した。新華社が伝えた。

阿勒泰地区気象台の博爾楠台長によると、氷点下47.4度は吐爾洪郷の過去最低気温ではないという。同郷で2009年に気象観測所が設置されて以降の最低気温記録は、2024年2月18日の氷点下52.3度で、これは新疆で観測が始まって以来の最低気温の記録となっている。以下、2012年12月21日の氷点下49.1度、2022年11月28日の氷点下48.6度、2012年12月22日の氷点下47.6度となる。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年1月19日